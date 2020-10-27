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Геркус: может, «Спартак» и ЦСКА поборются за титул, «Зенит» будет решать проблему тренера

Геркус: может, «Спартак» и ЦСКА поборются за титул, «Зенит» будет решать проблему тренера
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал положение команд РПЛ в турнирной таблице.

«ЦСКА, легко и безжалостно разгромивший Тулу вчера, провёл просто акцию устрашения. Бегали до последних минут, вызывающе свежо.

Разглядывая после такого впечатляющего перформанса турнирную таблицу и календарь, приходит в голову такая мысль: очень может статься, что за титул будут бороться не „Зенит“ со „Спартаком“, а вовсе даже ЦСКА со „Спартаком“. А „Зенит“ будет преодолевать себя, искать внутреннюю мотивацию, решать проблему тренера и всё такое же, кризисное.

Я уже и не припомню, когда „Спартак“ и ЦСКА боролись между собой за чемпионство. Такое противостояние придаст электричества нашему чемпионату», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» вышел на 1-е место, ЦСКА — второй
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