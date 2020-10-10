Игорь Акинфеев назвал лучшего легионера в истории ЦСКА
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего зарубежного футболиста в истории клуба.
«По голам — Вагнер Лав, по самоотдаче — Олич, по каким-то другим вещам — Жо. Любого могу назвать. Слава Богу, что я с этими ребятами играл, мы добивались хорошего результата. Но пусть будет лучшим Вагнер. Это лучший бомбардир всех времён и народов из легионеров. В ЦСКА или вообще? Пускай будет везде», — сказал Акинфеев в интервью пресс-службе клуба.
Вагнер Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013. 8 июля 2020 года «Кайрат» официально объявил о подписании контракта с бразильским форвардом. Этим летом бразилец был близок к возвращению в «армейский» клуб, однако этого не случилось.
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