Остон Урунов вызван в сборную Узбекистана на матчи с Сирией и Ираком

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов вызван в сборную Узбекистана, сообщает официальный сайт красно-белых.
Национальная команда проведёт два товарищеских матча. 12 ноября узбеки сыграют с Сирией, а 17-го числа встретятся со сборной Ирака. Оба матча пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах.
Урунов является воспитанником «Ташкента». В 2020 году полузащитник перешёл в «Уфу» за € 200 тыс. В её составе игрок провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. В минувшее трансферное окно Остон перебрался в стан московского «Спартака». Команда заплатила за полузащитника € 1,5 млн. Урунов в сезоне-2020/2021 РПЛ пять раз появился на поле и не отметился результативными действиями.
В составе национальной команды полузащитник дебютировал в 2019 году.
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