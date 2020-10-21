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Ещенко: потравили и постебали Урунова. Сказали, что помимо ЦУМа есть ещё ГУМ

Ещенко: потравили и постебали Урунова. Сказали, что помимо ЦУМа есть ещё ГУМ
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как футболисты красно-белых отреагировали на поведение новичка команды полузащитника Остона Урунова.

Напомним, после перехода в московский клуб минувшим летом 19-летний футболист опубликовал в соцсетях фотографию с сумками из дорогих бутиков. Впоследствии игрок удалил пост.

«Потравили и постебали его. Сказали, что помимо ЦУМа есть ещё ГУМ. Всё ещё впереди (смеётся)», — сказал Ещенко в эфире телеканала «Россия 24».

Урунов перебрался в «Спартак» из «Уфы» за € 1,5 млн. В уфимский клуб Остон перешёл в феврале этого года из ташкентского «Локомотива». Стоимость игрока зимой составляла € 200 тыс. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек провёл 10 матчей и не отличился результативными действиями.

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