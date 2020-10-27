Марсьяль — об автоголе в матче с «ПСЖ»: просто хотел им немного помочь

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал о забитом в свои ворота мяче в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1).



«Такие вещи случаются. Но так как „ПСЖ“ — это клуб из моего родного города, я просто хотел им немного помочь. Нет, серьёзно, подобное может произойти с кем угодно. Главное — нам удалось забить победный гол, что гораздо важнее.



Я был действительно счастлив, потому что мои братья и многие члены моей семьи болеют за „Манчестер Юнайтед“, но все мои друзья поддерживают „ПСЖ“. Все они говорили мне, что мы проиграем, но я был уверен в победе. Поэтому когда мы победили, я был очень счастлив!» — приводит слова Марсьяля официальный сайт «Манчестер Юнайтед».