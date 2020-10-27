Игорь Федотов: судьи не тянут «Спартак» за уши, но больше и не ошибаются против него

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей на матчах «Спартака» в последних матчах.

«Сейчас пошла новая волна жалоб от клубов на судейство. Логика простая: почему «Спартаку» можно, а нам нельзя? Готовится какая-то революция. Даже «Ротор» начал шум поднимать, хотя команда выиграла.



Все команды увидели, что это работает, посмотрели на Федуна и решили: мы хотим, чтоб нас судили так же. Посмотрите, игроки «Спартака» стали молчать, не бегают по полю за арбитром, а Тедеско уже может спокойно попивать водичку на скамейке и не дёргаться. Нужно отслеживать поведение Доменико, как он скакал раньше и как спокоен сейчас. Судьи не тянут «Спартак» за уши после угроз Федуна, но больше и не ошибаются против него», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.