Игорь Федотов: судьи не тянут «Спартак» за уши, но больше и не ошибаются против него

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей на матчах «Спартака» в последних матчах.
«Сейчас пошла новая волна жалоб от клубов на судейство. Логика простая: почему «Спартаку» можно, а нам нельзя? Готовится какая-то революция. Даже «Ротор» начал шум поднимать, хотя команда выиграла.
Все команды увидели, что это работает, посмотрели на Федуна и решили: мы хотим, чтоб нас судили так же. Посмотрите, игроки «Спартака» стали молчать, не бегают по полю за арбитром, а Тедеско уже может спокойно попивать водичку на скамейке и не дёргаться. Нужно отслеживать поведение Доменико, как он скакал раньше и как спокоен сейчас. Судьи не тянут «Спартак» за уши после угроз Федуна, но больше и не ошибаются против него», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 27 октября 2020
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