«Ювентус» интересуется Ансу Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, в услугах 17-летнего футболиста заинтересован «Ювентус». Туринский клуб рассчитывает приобрести Фати предстоящим летом. Отмечается, что «Барселона» не планирует расставаться с форвардом в ближайшее время. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.



Ансу Фати родился 31 октября 2002 года. За основную команду «Барселоны» выступает с 2019 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в пяти матчах за «Барселону» Фати забил четыре гола. Стал самым молодым автором гола в составе сборной Испании, забив в матче с национальной командой Украины в Лиге наций УЕФА.

Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории «эль классико», побив рекорд Рауля