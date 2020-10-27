«Марсель» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 27 октября, состоится матч «Марсель» – «Манчестер Сити». Встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. В бригаду войдут ассистенты Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман. Резервный рефери – Флориан Бадштюбнер.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» на выезде проиграл «Олимпиакосу» со счётом 0:1, а «Манчестер Сити» дома обыграл «Порту» (3:1). Лидером группы С является «Манчестер Сити» (3).



Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021.