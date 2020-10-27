Мещеряков: приятно, когда «Бавария» в матче с «Локомотивом» тянет время

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).
«Очень интересная игра для всех болельщиков, держала в напряжении до конца. Шансы были у всех, и у нас тоже. Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле. Зрители видели, кто и как играл. Молодёжь прилично себя показала. Результат не по игре? Мы могли забить больше — так скажу. Приятно, когда «Бавария» в матче с «Локомотивом» тянет время, не только Нойер.
Про скандирования фанатов даже говорить ничего не хочу. Пусть кричат, что хотят.
Райкович поначалу дёргался, но потом вошёл в игру. Для него это первый серьёзный матч. Вышел достойно», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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