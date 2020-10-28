«Реал» ушёл от поражения в матче с гладбахской «Боруссией», забив два гола в концовке

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мёнхенгладбахская «Боруссия» и мадридский «Реал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживала матч израильская бригада арбитров под руководством Ореля Гринфилда, ассистировали судьи на линиях Рой Хассан и Идан Яркони.
Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Марку Тюрам, которому ассистировал Алассан Плеа. На 58-й минуте немецкий клуб увеличил разрыв в счёте благодаря голу Тюрама, который оформил дубль. На 87-й минуте разрыв в счёте сократил Карим Бензема с передачи Каземиро. В компенсированное время «Реал» спас от поражения Каземиро с паса Серхио Рамоса.
«Боруссия», набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице группы В. «Реал» (1) — на последнем, 4-м месте. В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет с «Шахтёром», а «Реал» дома примет «Интер». Матчи состоятся 3 ноября.
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