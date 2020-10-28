«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Аяксом» в матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» принимала «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 30-й минуте счёт открыл игрок «Аякса» Душан Тадич, успешно реализовавший пенальти. Через 8 минут преимущество гостей в счёте укрепил Лассина Траоре. Во втором тайме, на 54-й минуте, форвард «Аталанты» Дуван Сапата сократил отставание хозяев в счёте. Через 6 минут Сапата оформил дубль.



Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на эту встречу, однако не вышел на поле.



«Аталанта» набрала 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. Амстердамский «Аякс» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Ливерпуль» и «Мидтьюлланн».