«Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланн» в домашнем матче Лиги чемпионов
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Мидтьюлланн». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 55-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. Результативную передачу отдал защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд. В компенсированное время встречи форвард хозяев Мохамед Салах успешно реализовал пенальти.
«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Мидтьюлланн» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Аталанта» (4) и амстердамский «Аякс» (1). В следующем туре подопечные Юргена Клоппа на выезде сыграют с «Аталантой», а датский клуб примет «Аякс».
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