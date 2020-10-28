Юрген Клопп прокомментировал травму Фабиньо в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал повреждение полузащитника Фабиньо в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фабиньо был заменён на 30-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Рис Уильямс.

«Это последнее, что нам было нужно. Я знаю, что он почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилье и это нехорошо. После обследования станет понятно, что с ним, но конечно, это плохо», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Напомним, ранее «Ливерпуль» из-за травмы потерял Вирджила ван Дейка. Игрок получил травму крестообразной связки колена. Его восстановление может занять до 9 месяцев.

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Мидтьюлланн» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Аталанта» (4) и амстердамский «Аякс» (1). В следующем туре подопечные Юргена Клоппа на выезде сыграют с «Аталантой», а датский клуб примет «Аякс».