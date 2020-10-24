«Это не ракетостроение». Юрген Клопп – о наигрывании новой пары защитников

53-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», выразил мнение о возможной паре центральных защитников Жоэль Матип – Джо Гомес, которую он планирует наигрывать в ближайшее время, в связи с тяжёлой травмой Вирджила ван Дейка.
«Причина, по которой Матип и Гомес никогда не играли вместе в том, что Вирджил сыграл почти все игры, и лишь одну он пропустил из-за травмы. Пока Деян Ловрен был здесь и находился в хорошей форме, он мог хорошо заменять его.
Честно говоря, я не знал, что они никогда не играли вместе, но, без сомнения, они могут играть в паре. Как я и говорил в отношении Фабиньо и Хендерсона, что им нужно привыкнуть друг к другу, это относится и к защитникам.
Разумеется, чем больше у вас стабильности в этой линии, тем лучше. У нас этого никогда не было в полузащите, особенно одна позиция всегда была с большим количеством изменений.
Они будут сражаться вместе, в этом нет никаких сомнений. Это футбол, и это не стало ракетостроением в одночасье. Мы можем помочь им с информацией, но тогда они будут проходить тестирование каждые три дня, вот и все», — цитирует Клоппа Goal.
- 24 октября 2020
-
05:20
-
04:45
-
04:30
-
04:07
-
03:56
-
03:28
-
02:46
-
02:32
-
02:11
-
01:54
-
00:54
-
00:50
-
00:48
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:24
-
23:02
-
22:46
-
22:41
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:36
-
21:19
-
21:06
-
21:01
-
20:50
-
20:49
-
20:35
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:01