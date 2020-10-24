«Это не ракетостроение». Юрген Клопп – о наигрывании новой пары защитников

53-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», выразил мнение о возможной паре центральных защитников Жоэль Матип – Джо Гомес, которую он планирует наигрывать в ближайшее время, в связи с тяжёлой травмой Вирджила ван Дейка.

«Причина, по которой Матип и Гомес никогда не играли вместе в том, что Вирджил сыграл почти все игры, и лишь одну он пропустил из-за травмы. Пока Деян Ловрен был здесь и находился в хорошей форме, он мог хорошо заменять его.

Честно говоря, я не знал, что они никогда не играли вместе, но, без сомнения, они могут играть в паре. Как я и говорил в отношении Фабиньо и Хендерсона, что им нужно привыкнуть друг к другу, это относится и к защитникам.

Разумеется, чем больше у вас стабильности в этой линии, тем лучше. У нас этого никогда не было в полузащите, особенно одна позиция всегда была с большим количеством изменений.

Они будут сражаться вместе, в этом нет никаких сомнений. Это футбол, и это не стало ракетостроением в одночасье. Мы можем помочь им с информацией, но тогда они будут проходить тестирование каждые три дня, вот и все», — цитирует Клоппа Goal.