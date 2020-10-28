Диогу Жота стал автором 10-тысячного гола «Ливерпуля»
23-летний португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота вписал своё имя в клубную историю, отметившись голом в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с датским «Мидтьюлланном» (2:0).
Как утверждает Opta Joe в «Твиттере», Диогу Жота, открывший счёт в матче с «Мидтьюлланном», стал автором 10-тысячного забитого мяча в истории «Ливерпуля» во всех соревнованиях. Это произошло спустя 128 лет после первого гола, автором которого стал Джок Смит в сентябре 1892 года в Ланкаширской лиге.
Диогу Жота стал игроком «Ливерпуля» в минувшее трансферное окно, перейдя из «Вулверхэмптона» за € 44,7 млн. Он уже успел провести 8 встреч в составе красных и отметиться 3 голами. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.
«Ливерпуль» обыграл «Мидтьюлланн» в домашнем матче Лиги чемпионов
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