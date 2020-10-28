Евсеев: «Локомотив» не испугался играть с «Баварией» в футбол. Чуть-чуть удачи не хватало

Бывший главный тренер «Уфы» и экс-футболист «Локомотива» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» рассказал о посещении матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «железнодорожники» дома уступили «Баварии» (1:2).



«Достойная игра! Смотрел на стадионе. Хотел вблизи посмотреть, как Флик строит игру «Баварии». Человек не проиграл в качестве тренера ни одного матча в Лиге чемпионов, это впечатляет. Бросились в глаза, что атака «Баварии» строилась через правый фланг. Мюллер уводил Рыбуся в середину, к Левандовскому, в зону врывался Павар и раз за разом сбрасывал мяч в центр. Гол пришёл именно после этой комбинации. С Левандовским оборона справилась, но «Бавария» – это не только он. Впечатлил Киммих. Системообразующий игрок. Первый тайм играл на одной позиции, опорного, а после выхода Мартинеса стал играть выше и мяч забил на классе.



«Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол, молодцы. Зе Луиш провёл качественный матч, выиграл весь верх. Мартинес, высокий футболист, вышел не просто так.

Понятно, что класс игроков «Баварии» выше, и командная игра мюнхенцев была быстрее и качественнее. Но у любой команды есть шанс отыграться, когда соперник не реализует свои моменты.



Что ещё увидел с трибуны? Стало понятно, почему «Бавария» € 80 млн заплатила за левого защитника Эрнандеса. Очень быстрый игрок, везде успевал. Когда у тебя два крайних защитника чемпионы мира, за фланги можно быть спокойным. Гости в нужный момент добавили и выиграли, но игра со стороны «Локомотива» была достойная и качественная. Никто не выпадал. Все хотели добиться результата. Чуть-чуть удачи не хватало, могли добиться лучшего результата. Отдельно отмечу Куликова: очень хорошо выглядел, хотя не должен был играть. Был готов к матчу и хорошо смотрелся.



Что впечатлило? «Бавария» в переходных фазах теряла мяч, но группа игроков сразу же вступала в отбор, забирая мяч обратно. Очень быстрые переходы из обороны в атаку при перехвате мяча. Очень быстрый переход из атаки в оборону. Причём участвовали не один-два человека, а вся команда. На стремительных скоростях, все включались в этих эпизодах мгновенно. Топ-уровень», — написал Евсеев.

«Локомотив» мог остановить «Баварию». Или это было бы чересчур? Антон Миранчук, похоже, собрался в бундеслигу.