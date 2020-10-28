«Локомотив» мог остановить «Баварию». Или это было бы чересчур?

Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно. По большому счёту все остались при своих. Перед матчем ведь только и разговоров было, как «Локо» «Баварии» проиграет. Но проиграл он совсем не так, как многим это виделось.

Могли зацепить «Баварию», могли. Остановить команду, которую не удалось остановить «Барсе», «ПСЖ», «Атлетико»… За последний год в Лиге чемпионов меньше, чем «Локомотиву», мюнхенцы забивали только в финале.

«Бавария» — идеальная машина. Требл, победная серия в ЛЧ и куча рекордов Ещё раз о главных героях евросезона.

И сейчас не стоит говорить о том, что это «Бавария» не настроилась, не захотела, не реализовала свои моменты. Если даже и так — это исключительно её проблемы.

Правильней будет порадоваться за «Локо», который в матче с лучшим клубом Европы выглядел очень достойно. Посрамив всех тех знатоков и скептиков, которые советовали команде Николича вовсе не приезжать на игру. Мол, «технарь» 0:3 — лучший выход из встречи с мюнхенским монстром.

Я же писал — шансы есть всегда. И приводил в пример матчи с «Баварией» «Локомотива»-1995 и «Ростова»-2016. Другое дело, чтобы эти шансы воплотились в очки, нужно совпадение целого ряда факторов. Идеальный состав (у «Локо» не было Баринова, а тут еще доломался Чорлука), реализация моментов, везение… Очень многое решают сантиметры и секунды. Мурило не успел за Горецкой, а Крыховяк за Киммихом. Смолов не забил, а Зе Луиш не отдал на пустой угол Жемалетдинову. Вот вам и 1:2, а не 3:2. Хотя 3:2, пожалуй, было бы чересчур.

«Бавария» — страшная сила. Но шансы есть всегда. Доказано тем же «Локо» и «Ростовом» Николич может зачитать этот текст команде вместо установки. Плюс сто к мотивации.

Зато какая школа для Куликова и Рыбчинского! Жаль, Смолов подкачал, не оправдал звание «грозы грандов». Опять не забил в Лиге чемпионов, продлив свою серию без голов до 9 матчей. С другой стороны – не забил и великий Левандовски.

А вот Миранчук, словно заправский форвард, проткнул мяч в ворота Нойера. Я напоминал перед матчем о том, что его брат Алексей, дважды в прошлом году забив «Ювентусу», этими голами продал себя в Европу: «Может, и у брата так же получится?». Почин сделан. Антон собирается в бундеслигу?

Отмечу правильную агрессию Зе Луиша, который с первых же матчей за «Локомотив» начал отрабатывать свой РПЛовский камбэк. И, конечно, респект Николичу, который обещает, что команда будет биться со всеми — и своё слово держит. Мужик.

Кстати, видели какие глаза у его визави Флика были в концовке матча? Немец действительно верил, что его команда может потерять очки в Москве. Дорогого стоит.

Теперь ждём «Атлетико». И самое главное – «Зальцбург».