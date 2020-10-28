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Тренер загребского «Динамо»: попросили Влашича, чтобы он дал нам немного форы

Тренер загребского «Динамо»: попросили Влашича, чтобы он дал нам немного форы
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич рассказал о своих ожиданиях от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.

«ЦСКА — очень хороший клуб, отличающийся командными качествами. Было бы неправильно выделять кого-то одного.

Результат теста на коронавирус у одного из игроков „Динамо“ показал положительный результат. Остальные футболисты прошли тест — результаты отрицательные.

Есть ли фаворит в группе? С какого угла ни посмотреть, конечно, есть соперничество и есть над чем работать. Мы сделаем всё возможное, чтобы получить положительный результат в каждой игре. Стадион ЦСКА — фантастический. Нам всё очень понравилось. Ждём завтрашней игры. Мы говорили с друзьями Влашича, чтобы он дал нам немного форы (смеётся)», — передаёт слова Мамича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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