Фрэнк Лэмпард: «Краснодар» играл очень хорошо

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил игру «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Хаким Зиеш сегодня был полностью готов к игре, с этим сложно спорить. Хорошо вписался в игру, внёс спокойствие и забил гол. Он заслужил этот шанс. Каллум сегодня был необходим для нашей игры как в атаке, так и в центре поля. Хотелось бы отметить и Кристиана Пулишича, он вышел на замену и забил гол.



Жоржиньо хорошо пробивает пенальти, об этом говорит статистика. Можно не забить один-два пенальти, это ничего особо не изменит. Конечно, поговорю с Жоржиньо насчёт этого промаха. Хадсон-Одои отлично сыграл в атаке. Иногда всё шло не так, как он хотел, но, думаю, он доволен своей игрой. После матча мне сообщили, что травмы у него нет.



Доволен парой центральных защитников в сегодняшнем матче. Мы не пропустили. У меня не было никаких сомнений по поводу игры Рюдигера, он отлично тренировался в последние недели. Доволен уровнем всей нашей линии защиты.



«Краснодар» играл очень хорошо. Ждали сопротивления с их стороны. Естественно, они расстроены из-за такого проигрыша. Но мы больше думаем о том, что выиграли и заработали очки, а не о том, как грустит соперник», — передаёт слова Лэмпарда корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.