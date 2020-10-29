Киевское «Динамо» упустило победу над «Ференцварошем»
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош». Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Обслуживала матч словацкая бригада арбитров под руководством Ивана Кружляка, ассистировали судьи на линиях Томаш Сомолани и Сириль Гренгор.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 28-й минуте автором забитого мяча стал Виктор Цыганков, который реализовал пенальти. В конце тайма преимущество киевлян увеличил Карлос Де Пена с передачи Виталия Буяльского. На 58-й минуте разрыв в счёте сократил Токмак Нгуен, которому ассистировал Александр Зубков. В концовке встречи венгерский клуб спас от поражения Франк Боли, которому ассистировал Эсса Лайдуни.
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