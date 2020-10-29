Защитник «МЮ» Теллес не сыграл с «РБ Лейпциг» из-за положительного теста на коронавирус

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему защитник Алекс Теллес не принял участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (5:0).



«Алекс выбыл на некоторое время. У него положительный тест на коронавирус. Но симптомов нет, он в порядке, и мы с нетерпением ждём его возвращения», — приводит слова Сульшера пресс-служба «красных дьяволов».



«Манчестер Юнайтед», набрав 6 очков в двух матчах, возглавляет группу H в Лиге чемпионов, опережая «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» на три очка. Замыкает квартет «Истанбул Башакшехир» (0).



В английской Премьер-лиге манкунианцы занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков в пяти турах.

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