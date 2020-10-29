Игнашевич: стоит задача побеждать в каждом матче. Если при этом выйдем в РПЛ — здорово

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал выступление клуба и результат матча 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Текстильщиком» (3:1).



«Я считаю, что сегодня была очень хорошая игра с нашей стороны, в первую очередь с точки зрения структуры. Мы правильно перемещались по полю, как в обороне, так и в атаке. До пропущенного мяча не было никаких предпосылок, что игра будет развиваться столь напряженно в конце. Как в первом, так и во втором таймах мы показали определённый высокий класс и по делу вели в счёте. Затем одна невынужденная ошибка могла перевернуть всю игру, но мы смогли в неё быстро вернуться.



У нас стоит задача побеждать в каждом матче. Если при этом еще выйдем в Российскую Премьер-Лигу – здорово.



Сейчас такой напряжённый график, что удовлетворение получаешь скорее от результата, а не от качества игры. С нашей стороны была одна ошибка – когда пропустили мяч. Грубая ошибка. Плюс стандарты. «Текстильщик» силён в этом компоненте, мы, к сожалению, допустили два-три нервных момента, когда у наших ворот были угловые. В принципе, это всё, что мы позволили сопернику», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» победило «Текстильщик» в матче ФНЛ