Игнашевич: стоит задача побеждать в каждом матче. Если при этом выйдем в РПЛ — здорово

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал выступление клуба и результат матча 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Текстильщиком» (3:1).
«Я считаю, что сегодня была очень хорошая игра с нашей стороны, в первую очередь с точки зрения структуры. Мы правильно перемещались по полю, как в обороне, так и в атаке. До пропущенного мяча не было никаких предпосылок, что игра будет развиваться столь напряженно в конце. Как в первом, так и во втором таймах мы показали определённый высокий класс и по делу вели в счёте. Затем одна невынужденная ошибка могла перевернуть всю игру, но мы смогли в неё быстро вернуться.
У нас стоит задача побеждать в каждом матче. Если при этом еще выйдем в Российскую Премьер-Лигу – здорово.
Сейчас такой напряжённый график, что удовлетворение получаешь скорее от результата, а не от качества игры. С нашей стороны была одна ошибка – когда пропустили мяч. Грубая ошибка. Плюс стандарты. «Текстильщик» силён в этом компоненте, мы, к сожалению, допустили два-три нервных момента, когда у наших ворот были угловые. В принципе, это всё, что мы позволили сопернику», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».
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