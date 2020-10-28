«Торпедо» победило «Текстильщик» в матче ФНЛ

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» проиграл московскому «Торпедо» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик».

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 72-й минуте автором забитого мяча стал Амур Калмыков. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Сергея Обивалина. На 85-й минуте «Торпедо» вывел вперёд Калмыков, оформив дубль. Через две минуты третий гол забил Илья Берковский.

«Торпедо», набрав 37 очков, вышло на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Текстильщик» (21) — на 16-м месте. Лидером турнира является «Нижний Новгород» (39).

В другом матче 18-го тура ФНЛ «Алания» разгромила «Акрон» со счётом 5:1.