«Торпедо» победило «Текстильщик» в матче ФНЛ
В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» проиграл московскому «Торпедо» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик».
Счёт был открыт в середине второго тайма — на 72-й минуте автором забитого мяча стал Амур Калмыков. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Сергея Обивалина. На 85-й минуте «Торпедо» вывел вперёд Калмыков, оформив дубль. Через две минуты третий гол забил Илья Берковский.
«Торпедо», набрав 37 очков, вышло на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Текстильщик» (21) — на 16-м месте. Лидером турнира является «Нижний Новгород» (39).
В другом матче 18-го тура ФНЛ «Алания» разгромила «Акрон» со счётом 5:1.
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
28 октября 2020, среда. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Калмыков – 72' 1:1 Обивалин – 77' 1:2 Калмыков – 85' 1:3 Берковский – 87'
Удаления: Фомин – 83' / нет
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