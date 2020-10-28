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«Торпедо» победило «Текстильщик» в матче ФНЛ

«Торпедо» победило «Текстильщик» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» проиграл московскому «Торпедо» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик».

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 72-й минуте автором забитого мяча стал Амур Калмыков. Через несколько минут хозяева восстановили равновесие благодаря голу Сергея Обивалина. На 85-й минуте «Торпедо» вывел вперёд Калмыков, оформив дубль. Через две минуты третий гол забил Илья Берковский.

«Торпедо», набрав 37 очков, вышло на второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Текстильщик» (21) — на 16-м месте. Лидером турнира является «Нижний Новгород» (39).

В другом матче 18-го тура ФНЛ «Алания» разгромила «Акрон» со счётом 5:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
28 октября 2020, среда. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Калмыков – 72'   1:1 Обивалин – 77'   1:2 Калмыков – 85'   1:3 Берковский – 87'
Удаления: Фомин – 83' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 18-й тур
28 октября 2020, среда. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Хугаев – 25'   2:0 Качмазов – 41'   3:0 Хабалов – 70'   4:0 Кобесов – 84'   4:1 Шавлохов – 86' (автогол)   5:1 Кобесов – 90+5'
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