Отец Зайнутдинова: спасибо Карпину, что одобрил переход сына в ЦСКА

Батыржан Зайнутдинов, отец полузащитника ЦСКА Бактийора Зайнутдинова, поделился подробностями перехода сына из «Ростова» в московский клуб.
«Когда сыну поступило предложение от ЦСКА, я сказал: «Решай сам». Ему советовали: если тренер тебя хочет – переходи, если руководство – надо думать. Он колебался. Неудобно было перед Карпиным: Георгич вытащил его из Казахстана, любил как игрока, и Батёка тоже испытывал к нему тёплые чувства. Спасибо Карпину – одобрил переход. Сказал: «Тебе надо расти». Только после этого сын согласился на трансфер. Конечно, мы испытывали гордость: ЦСКА – топ-клуб России.
Первые впечатления сына от клуба: «Звёзды вокруг: Акинфеев, Березуцкие!..» Конечно, поначалу он стеснялся – другая команда, свои правила, обычаи. Например, в «Таразе» ребята после игр ходили в кафе. Не выпивать – просто покушать: хот-доги, то-сё. В «Астане» за первый гол принято было всей команде покупать пиццу. Какие традиции в ЦСКА – ещё не знаю», — сказал Зайнутдинов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 29 октября 2020
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