«Боруссия» Д хочет подать жалобу в УЕФА на «Зенит»
Дортмундская «Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит» в УЕФА по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0), сообщает NRZ со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Немецкий клуб считает, что на матче, который проходил без зрителей, присутствовали фанаты «Зенита». На одном из фото, появившихся в Сети, запечатлён мужчина в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Этот человек стоял в месте, отведённом для прессы. Music Hall – известная группировка фанатов «Зенита».
В «Боруссии» считают, что петербургский клуб сделал аккредитации на матч для нескольких болельщиков. В клубе проводят проверку. Немецкий клуб направил соответствующий запрос в УЕФА, который утверждает аккредитации на встречи Лиги чемпионов.
«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии»
- 29 октября 2020
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