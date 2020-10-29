«Боруссия» Д хочет подать жалобу в УЕФА на «Зенит»

Дортмундская «Боруссия» собирается подать жалобу на «Зенит» в УЕФА по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0), сообщает NRZ со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Немецкий клуб считает, что на матче, который проходил без зрителей, присутствовали фанаты «Зенита». На одном из фото, появившихся в Сети, запечатлён мужчина в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Этот человек стоял в месте, отведённом для прессы. Music Hall – известная группировка фанатов «Зенита».

В «Боруссии» считают, что петербургский клуб сделал аккредитации на матч для нескольких болельщиков. В клубе проводят проверку. Немецкий клуб направил соответствующий запрос в УЕФА, который утверждает аккредитации на встречи Лиги чемпионов.