Тренер «Динамо» З: остановить Влашича на 100% было сложно, но у нас получилось

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал результат матча с московским ЦСКА (0:0).

«ЦСКА — достойный соперник. В ходе игры соперничество было жёстким. Результат игры справедлив. К сожалению, мы не можем решать, какой будет результат, до игры. Это борьба, было непросто. Против нас играли одиннадцать очень серьёзных футболистов.



Стоит отметить хорошую игру Франича, который отлично закрыл Влашича. Никола — замечательный футболист, на сто процентов остановить его было сложно, но у нас получилось», — передаёт слова Мамича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:0.