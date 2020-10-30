Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Влашич получил по ногам, фанаты ЦСКА устроили перформанс в стиле «Битлз». Фото с матча ЛЕ

ЦСКА — «Динамо» З — 0:0
Влашич получил по ногам, фанаты ЦСКА устроили перформанс в стиле «Битлз». Фото с матча ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

29 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Футболисты ЦСКА нанесли 25 ударов по воротам (7 — в створ), хорватская команда — 7 ударов (1 — в створ).

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску, помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.

ЦСКА набрал в двух матчах 2 очка и занимает второе место в группе. «Динамо» Загреб (2) располагается на третьем месте.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), загребское «Динамо» поделило очки с нидерландским «Фейеноордом» (0:0).

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» З — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020