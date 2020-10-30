Влашич получил по ногам, фанаты ЦСКА устроили перформанс в стиле «Битлз». Фото с матча ЛЕ

29 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Футболисты ЦСКА нанесли 25 ударов по воротам (7 — в створ), хорватская команда — 7 ударов (1 — в створ).
Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску, помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.
ЦСКА набрал в двух матчах 2 очка и занимает второе место в группе. «Динамо» Загреб (2) располагается на третьем месте.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), загребское «Динамо» поделило очки с нидерландским «Фейеноордом» (0:0).
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» З — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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