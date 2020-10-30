«Арсенал» разгромил «Дандолк» в Лиге Европы

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» разгромил «Дандолк» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживала матч словацкая бригада арбитров под руководством Филипа Гловы, ассистировали Петер Беднар и Франтишек Ференц.
Счёт был открыт в конце первого тайма — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Эдвард Нкетиа. Через пару минут преимущество английского клуба увеличил Джозеф Уиллок. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Николя Пепе с передачи Уиллока.
«Арсенал», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. «Дандолк» (0) — на последнем, 4-м месте. В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Мольде», «Дандолк» в гостях встретится с «Рапидом». Матчи состоятся 5 ноября.
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