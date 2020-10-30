Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам встреч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы разрыв между Португалией и Россией в таблице коэффициентов УЕФА увеличился. Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг, который доступен на «Чемпионате».
Напомним, что во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА все три российских представителя потерпели поражения – «Локомотив» дома уступил «Баварии» (1:2), «Краснодар» получил четыре безответных мяча в свои ворота от «Челси» (0:4), а санкт-петербургский «Зенит» на выезде проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2), не нанеся ни единого удара в створ ворот соперника. Единственный представитель России в Лиге Европы московский ЦСКА в домашней встрече не сумел обыграть загребское «Динамо» (0:0).
У Португалии же обратная ситуация – все три представителя одержали победы. «Порту» разобрался с «Олимпиакосом» (2:0) в матче Лиги чемпионов, а «Брага» и «Бенфика» обыграли «Зарю» (2:1) и «Стандарт» соответственно.
Таким образом, по сравнению с прошлой неделей разрыв между Россией, находящейся на 7-м месте в рейтинге УЕФА, и Португалией (6-е место) увеличился с 4,7 до 5,7 балла. Стоит отметить, что отрыв от находящейся на 8-м месте Бельгии сократился – с 3,3 до 2,9 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА доступна на «Чемпионате».
Рейтинг страны определяется по сумме коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место в этом рейтинге определяет представительство страны в еврокубках через сезон.
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