Игрок «Омонии» забил гол в ворота «ПСВ» с 56 метров, установив рекорд Лиги Европы

35-летний испанский полузащитник кипрской «Омонии» Хорди Гомес, отметившийся забитым мячом в ворота нидерландского «ПСВ Эйндховен» (1:2) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы, вписал своё имя в историю турнира.
Как отмечает Opta в «твиттере», Хорди Гомес стал автором самого дальнего забитого мяча в истории Лиги Европы. На 29-й минуте встречи хавбеку удалось открыть счёт в матче ударом со своей половины поля с расстояния 56 метров.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе нападающим шотландского «Рейнджерс» Кемаром Руфом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Стандардом» (2:0). Ему удалось поразить ворота с расстояния 50 метров.
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