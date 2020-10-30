Фанатов «Зенита» на стадион могли пропустить стюарды «Боруссии»
Петербургский «Зенит» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2.
Немецкий клуб считает, что на матче, который проходил без зрителей, присутствовали фанаты «Зенита». На одном из фото, появившихся в Сети, запечатлён мужчина в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Этот человек стоял в месте, отведённом для прессы. Music Hall — известная группировка фанатов «Зенита».
По информации издания Sport24, стюарды стадиона «Сигнал Идуна парк» сами провели болельщиков «Зенита» на арену, сделав ошибку и не проверив их аккредитации. Фанаты «Зенита» представились сотрудниками прессы, показав только паспорта и справку о том, что они не заражены коронавирусом.
«Боруссия» Д хочет подать жалобу в УЕФА на «Зенит»
- 30 октября 2020
-
05:36
-
04:45
-
04:24
-
03:54
-
03:41
-
03:18
-
02:56
-
02:37
-
02:21
-
01:25
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:36
-
00:35
-
00:23
-
00:15
- 29 октября 2020
-
23:51
-
23:49
-
23:40
-
23:36
-
23:26
-
23:15
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:38
-
22:12
-
22:00
-
21:58
-
21:42
Партнерский контент