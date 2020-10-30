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Фанатов «Зенита» на стадион могли пропустить стюарды «Боруссии»

Фанатов «Зенита» на стадион могли пропустить стюарды «Боруссии»
Футбол / Лига чемпионов 0

Петербургский «Зенит» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2.

Немецкий клуб считает, что на матче, который проходил без зрителей, присутствовали фанаты «Зенита». На одном из фото, появившихся в Сети, запечатлён мужчина в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Этот человек стоял в месте, отведённом для прессы. Music Hall — известная группировка фанатов «Зенита».

По информации издания Sport24, стюарды стадиона «Сигнал Идуна парк» сами провели болельщиков «Зенита» на арену, сделав ошибку и не проверив их аккредитации. Фанаты «Зенита» представились сотрудниками прессы, показав только паспорта и справку о том, что они не заражены коронавирусом.

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