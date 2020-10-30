«Дандолк» — первый клуб в истории Лиги Европы клуб, ни разу не сфоливший в матче

Ирландский «Дандолк» уступил лондонскому «Арсеналу» (0:3) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Счёт был открыт в конце первого тайма — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Эдвард Нкетиа. Через пару минут преимущество английского клуба увеличил Джозеф Уиллок. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Николя Пепе с передачи Уиллока.



«Дандолк» стал первым клубом в истории турнира, ни разу не нарушившим правила в течение матча. При этом футболисты «Арсенала» сфолили 20 раз, а главный арбитр встречи Филип Глова не показал ни одной жёлтой карточки.

«Арсенал», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. «Дандолк» (0) — на последнем, 4-м месте. В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Мольде», «Дандолк» в гостях встретится с «Рапидом». Матчи состоятся 5 ноября.