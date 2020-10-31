«Кадис» вышел на второе место в Примере благодаря победе над «Эйбаром»

«Эйбар» дома не смог обыграть «Кадис» в матче восьмого тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 36-й минуте встречи. 35-летний нападающий «Кадиса» Альваро Негредо вывел свою команду вперёд после передачи защитника Луиса Эспино. Гостям удалось удвоить преимущество уже через три минуты. Негредо выполнил голевую передачу, а окончательный счёт встречи установил полузащитник Сальва Санчес.

Таким образом, «Кадис» набрал 14 очков в восьми турах и вышел на второе место чемпионата Испании. «Эйбар» (8) — на 11-м месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Реал Сосьедад» (14), который провёл семь туров.