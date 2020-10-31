Рапино обручилась с экс-баскетболисткой УГМК Бёрд
Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» среди женщин Меган Рапино обручилась с бывшей баскетболисткой московского «Динамо» и УГМК Сью Бёрд.
Фото можно посмотреть на странице Сью Бёрд в «Инстаграме».
Спортсменки начали встречаться в 2016 году.
Меган Рапино выступает за национальную команду США с 2006 года. Олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019). Сью Бёрд — четырёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016), чемпионка мира по баскетболу (2002, 2010, 2014, 2018) в составе сборной США.
Рапино отметилась также некоторыми громкими высказываниями. Девушка критиковала президента США Дональда Трампа, а также выказывала готовность бороться за одинаковую оплату футболистам и футболисткам.
- 31 октября 2020
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