Рапино обручилась с экс-баскетболисткой УГМК Бёрд

Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» среди женщин Меган Рапино обручилась с бывшей баскетболисткой московского «Динамо» и УГМК Сью Бёрд.

Фото можно посмотреть на странице Сью Бёрд в «Инстаграме».



Спортсменки начали встречаться в 2016 году.



Меган Рапино выступает за национальную команду США с 2006 года. Олимпийская чемпионка (2012), двукратная чемпионка мира (2015, 2019). Сью Бёрд — четырёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016), чемпионка мира по баскетболу (2002, 2010, 2014, 2018) в составе сборной США.

Рапино отметилась также некоторыми громкими высказываниями. Девушка критиковала президента США Дональда Трампа, а также выказывала готовность бороться за одинаковую оплату футболистам и футболисткам.