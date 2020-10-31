«Аталанта» на выезде обыграла «Кротоне». Алексей Миранчук на поле не вышел
«Кротоне» принимал «Аталанту» в матче 6-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Клуб из Бергамо вышел вперёд на 26-й минуте встречи. Гол забил Луис Мурьель с передачи Руслана Малиновского. Через 12 минут Мурьель, оформив дубль, удвоил преимущество «Аталанты». Голевая передача на счету Ремо Фройлера.
На 40-й минуте «Коротоне» смог сократить отставание. Окончательный счёт встречи установил Симеон Нванкво с передачи Милоша Вулича.
Таким образом, «Аталанта» набрала 12 очков в шести турах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (1) — на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Серии А.
- 31 октября 2020
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