«Аталанта» на выезде обыграла «Кротоне». Алексей Миранчук на поле не вышел

«Кротоне» принимал «Аталанту» в матче 6-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Клуб из Бергамо вышел вперёд на 26-й минуте встречи. Гол забил Луис Мурьель с передачи Руслана Малиновского. Через 12 минут Мурьель, оформив дубль, удвоил преимущество «Аталанты». Голевая передача на счету Ремо Фройлера.

На 40-й минуте «Коротоне» смог сократить отставание. Окончательный счёт встречи установил Симеон Нванкво с передачи Милоша Вулича.

Таким образом, «Аталанта» набрала 12 очков в шести турах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (1) — на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Серии А.