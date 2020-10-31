Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Газизов: стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре «Спартака»

Газизов: стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Присутствуют определённые психологические моменты. Но уверен, что мы их преодолеем, в следующем матче всё будет намного лучше. Не скажу, что матч был плохим, он был неэмоциональным. Стадион был пустой, вот такая же пустота была и в игре. Хотя качество игры было приличным. У нас были моменты, мы их не забили. Может, «Ростову» больше повезло. Не скажу, что они больше хотели, им больше повезло.

Конечно, когда главный тренер на скамейке, это даёт определённые эмоциональные фишки. Тедеско заводит команду, пытается поднять эмоциональный фон», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» в большинстве проиграл дома «Ростову»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020