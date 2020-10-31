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Маротта призвал сократить количество матчей сборных

Маротта призвал сократить количество матчей сборных
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Президент «Интера» Джузеппе Маротта выступил против проведения большого количества матчей сборных во время пандемии коронавируса. По словам функционера, сейчас игрокам нужно сократить нагрузки.

«Мы оказались в сложной ситуации, которая повлияла на клубы. Все недовольны.

Я бы не хотел бойкотировать Лигу наций. Но нужно, чтобы игроки находились в подходящей форме, чтобы выступать за сборные. Если отправлять игрока в сборную, когда он устал, то ему будет сложно. Очевидно, что в подобных ситуациях лучше, чтобы футболист отдыхал. Я бы хотел, чтобы к клубам проявили больше уважения», — цитирует Маротту Football Italia.

Ранее против большого количества матчей сборных высказался председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

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