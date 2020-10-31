Маротта призвал сократить количество матчей сборных
Президент «Интера» Джузеппе Маротта выступил против проведения большого количества матчей сборных во время пандемии коронавируса. По словам функционера, сейчас игрокам нужно сократить нагрузки.
«Мы оказались в сложной ситуации, которая повлияла на клубы. Все недовольны.
Я бы не хотел бойкотировать Лигу наций. Но нужно, чтобы игроки находились в подходящей форме, чтобы выступать за сборные. Если отправлять игрока в сборную, когда он устал, то ему будет сложно. Очевидно, что в подобных ситуациях лучше, чтобы футболист отдыхал. Я бы хотел, чтобы к клубам проявили больше уважения», — цитирует Маротту Football Italia.
Ранее против большого количества матчей сборных высказался председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
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