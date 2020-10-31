Эден Азар: рад вернуться на поле и забить хороший гол за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал свой гол в ворота «Уэски» в матче 8-го тура испанской Примеры. Это первый гол бельгийца в 2020 году.

«Привет, ребята. Рад вернуться на поле и забить хороший гол. Посвящаю его вам. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время. Увидимся!» — сказал Азар в видео, опубликованном в "твиттере" клуба.

Форвард забил за «сливочных» впервые за 392 дня. В последний раз Азар забивал в матче с «Гранадой» (4:2) 5 октября 2019 года. В этом году Эден не забивал ни за мадридский «Реал», ни за сборную Бельгии.



Это первый выход Азара на поле в чемпионате Испании в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне на счету нападающего 22 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.