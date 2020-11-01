«СКА-Хабаровск» и «Иртыш» сыграли вничью в матче ФНЛ

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал омский «Иртыш». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 23-й минуте встречи счёт открыл защитник «Иртыша» Александр Масловский. На 39-й минуте главный арбитр матча Анатолий Жабченко назначил пенальти в ворота омской команды, и его успешно реализовал нападающий «СКА-Хабаровск» Константин Базелюк.



«СКА-Хабаровск» набрал 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Омский «Иртыш» (13) — на 20-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов», в 18 встречах набравшие 39 очков. В тройку лидеров входят «Нижний Новгород» (39) и «Торпедо» (37).