ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе Ролана Гусева из академии «армейцев» в связи с переходом на новую работу.



«Благодарим Ролана Александровича за работу и желаем достичь больших высот на тренерском поприще!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.



Исполнять обязанности старшего тренера команды 2007 года рождения в ближайшее время будет Андрей Плахетко.

Ролан Гусев выступал в составе ЦСКА с 2002 по 2007 год. В составе московского клуба Гусев — обладатель Кубка Уефа (сезон-2004/2005), чемпион России (2003, 2005, 2006), обладатель Кубка (сезон-2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008) и Суперкубка (2004, 2006) России. Гусев начал тренерскую карьеру в ДЮСШ ПФК ЦСКА в 2019 году в качестве помощника, а в январе возглавил команду 2007 года рождения.