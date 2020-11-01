ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе Ролана Гусева из академии «армейцев» в связи с переходом на новую работу.
«Благодарим Ролана Александровича за работу и желаем достичь больших высот на тренерском поприще!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Исполнять обязанности старшего тренера команды 2007 года рождения в ближайшее время будет Андрей Плахетко.
Ролан Гусев выступал в составе ЦСКА с 2002 по 2007 год. В составе московского клуба Гусев — обладатель Кубка Уефа (сезон-2004/2005), чемпион России (2003, 2005, 2006), обладатель Кубка (сезон-2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008) и Суперкубка (2004, 2006) России. Гусев начал тренерскую карьеру в ДЮСШ ПФК ЦСКА в 2019 году в качестве помощника, а в январе возглавил команду 2007 года рождения.
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