«Ротор» — ЦСКА: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и ЦСКА на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — ЦСКА.



«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов, Макаров, Жигулёв, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.



Запасные: Довбня, Матрикарди, Алейник, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Сигурдссон, Дзагоев, Влашич, Чалов.



Запасные: Тороп, Васин, Эджуке, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Обляков, Шкурин.

Московский ЦСКА набрал 25 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — на предпоследнем, 15-м месте.