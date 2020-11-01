Два шикарных гола полузащитника «Саутгемптона» ударами со штрафных. Видео

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Астон Вилла» и «Саутгемптон». Матч проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Главным арбитром встречи является Даррен Ингланд, уже судивший один матч «львов» в этом сезоне — выездная победа над «Лестером» (1:0) в 5-м туре АПЛ.
На 33-й минуте капитан «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус идеально исполнил штрафной удар и увеличил преимущество команды до двух мячей.
Он же на 45-й минуте шикарным ударом правой ноги со штрафного забил и второй гол в ворота «Астон Виллы».
В прошлом сезоне АПЛ подопечные Ральфа Хазенхюттля дважды обыгрывали «Виллу». Матч 18-го тура, проходивший в Бирмингеме, закончился победой гостей — 3:1. В матче второго круга, в 27-м туре, «Саутгемптон» дома выиграл со счётом 2:0.
«Астон Вилла», набрав 12 очков, занимает 5-е место. «Святые» (10) — на 10-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию этой встречи.
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