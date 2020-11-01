Роджерс: Варди — форвард мирового класса, не получающий достаточного признания

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился мнением о нападающем свой команды Джейми Варди.
«Варди – глоток свежего воздуха, настоящая звезда мирового класса. Его путь из низших лиг вызывает уважение, однако если бы он раскрылся чуть раньше, то о нём говорили бы гораздо больше.
Извне можно увидеть его развитие, но когда с ним непосредственно работаешь, многое узнаёшь о его характере и стержне. Он настоящий весельчак и обожает футбол. Самая большая неожиданность – то, насколько он подкован тактически.
Его забегания близки к идеалу, как и его умение не попадать в офсайд. Он действительно особенный игрок, мне очень повезло, что он в нашей команде», – приводит слова Роджерса The Independent.
В нынешнем сезоне АПЛ Джейми Варди провёл 5 матчей, в которых забил 6 мячей.
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