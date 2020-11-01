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«Торпедо» дома победило «Крылья Советов» и обошло самарцев в таблице ФНЛ

«Торпедо» дома победило «Крылья Советов» и обошло самарцев в таблице ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Торпедо» принимало «Крылья Советов» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Первый гол был забит на 53-й минуте. Полузащитник москвичей Филипп Дворецков открыл счёт. Равновесие установил хавбек самарцев Антон Зиньковский на 67-й минуте.

Затем в течение пяти минут «автозаводцам» удалось забить два мяча. На 73-й минуте «Торпедо» вперёд вывел полузащитник Александр Рязанцев, а на 78-й минуте счёт увеличил Амур Калмыков.

«Торпедо» набрало 40 очков в 19 турах и расположилось на третьем месте в таблице Футбольной национальной лиги. «Крылья Советов» имеют в активе 39 очков и занимают четвёртое место. В тройке также находятся «Нижний Новгород» и «Оренбург».

ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Дворецков – 53'   1:1 Зиньковский – 67'   2:1 Рязанцев – 73'   3:1 Калмыков – 77'
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