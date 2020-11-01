«Торпедо» дома победило «Крылья Советов» и обошло самарцев в таблице ФНЛ
«Торпедо» принимало «Крылья Советов» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Первый гол был забит на 53-й минуте. Полузащитник москвичей Филипп Дворецков открыл счёт. Равновесие установил хавбек самарцев Антон Зиньковский на 67-й минуте.
Затем в течение пяти минут «автозаводцам» удалось забить два мяча. На 73-й минуте «Торпедо» вперёд вывел полузащитник Александр Рязанцев, а на 78-й минуте счёт увеличил Амур Калмыков.
«Торпедо» набрало 40 очков в 19 турах и расположилось на третьем месте в таблице Футбольной национальной лиги. «Крылья Советов» имеют в активе 39 очков и занимают четвёртое место. В тройке также находятся «Нижний Новгород» и «Оренбург».
- 1 ноября 2020
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