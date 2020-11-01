«Спартак-2» упустил победу в матче с «Факелом», доигрывая встречу вдевятером

В Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» завершился матч 19-го тура ФНЛ. «Факел» сыграл вничью с московским «Спартаком-2», встреча закончилась со счётом 1:1.

Уже на пятой минуте Владислав Шитов вывел гостей вперёд. Во втором тайме москвичи остались в меньшинстве: на 55-й минуте Михаил Игнатов получил вторую жёлтую карточку. А доигрывали встречу гости и вовсе вдевятером. На 90-й минуте Александр Ташаев также получил второй «горчичник». Удержать победный счёт москвичам не удалось. Вскоре защитник «Факела» Неманья Пейчинович, ранее выступавший за «Локомотив», сравнял счёт.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. «Факел» (16) находится на 18-м месте в зоне вылета.