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«Спартак-2» упустил победу в матче с «Факелом», доигрывая встречу вдевятером

«Спартак-2» упустил победу в матче с «Факелом», доигрывая встречу вдевятером
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» завершился матч 19-го тура ФНЛ. «Факел» сыграл вничью с московским «Спартаком-2», встреча закончилась со счётом 1:1.

Уже на пятой минуте Владислав Шитов вывел гостей вперёд. Во втором тайме москвичи остались в меньшинстве: на 55-й минуте Михаил Игнатов получил вторую жёлтую карточку. А доигрывали встречу гости и вовсе вдевятером. На 90-й минуте Александр Ташаев также получил второй «горчичник». Удержать победный счёт москвичам не удалось. Вскоре защитник «Факела» Неманья Пейчинович, ранее выступавший за «Локомотив», сравнял счёт.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. «Факел» (16) находится на 18-м месте в зоне вылета.

ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 Шитов – 5'   1:1 Пейчинович – 90'
Удаления: нет / Игнатов – 55', Ташаев – 90'
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