Баженов: «Спартак» Карреры был солиднее

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне. Футболист назвал закономерным лидерство «Спартака» в РПЛ, но признался, что ему больше нравилась команда, которой руководил Массимо Каррера.

«Спад у соперников? Главный конкурент «Зенит» — это клуб, у которого два состава, у них на замене сидят игроки сборной России. Говорить о состоянии соперника — это вообще отговорка для слабых. Никто, кроме журналистов, никто не будет вспоминать, в каком состоянии был «Зенит» или «Динамо». Звёздочка появилась — это самое главное.

В тот чемпионский сезон, когда командой руководил Каррера, «Спартак» был солиднее. Может, много забивали на последних минутах, но побеждала команда всё равно с запасом.

В этом сезоне «Спартак» забирается на первое место, и создаётся ощущение, как будто команда стесняется этого», — цитирует Баженова Sport24.