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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» принимал «Ростов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла 31 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Пресс-служба красно-белых показала, что осталось за кадром встречи.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте. Николай Поярков по левому флангу убежал от Виктора Мозеса и навесил в штрафную. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.

На 75-й минуте матча «Ростов» остался в меньшинстве. Деннис Хаджикадунич сзади воткнулся в Александра Соболева и получил второй «горчичник».

Подопечные Валерия Карпина набрали 23 очка и поднялись на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (27) опустился на третье место.

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