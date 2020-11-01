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«Тоттенхэм» — «Брайтон»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Брайтон»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало встречи — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Алдервейрелд, Доэрти, Н'Домбеле, Дайер, Хёйбьерг, Сиссоко, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Уинкс, Ло Чельсо, Моура, Бэйл.

«Брайтон»: Санчес, Уэбстер, Уайт, Лампти, Бёрн, Велтман, Гросс, Марч, Биссума, Лаллана, Троссард

Запасные: Райан, Бернардо, Мак Аллистер, Проппер, Альсате, Уэлбек, Зачири.

«Шпоры» набрали 11 очков и занимают промежуточное 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (5) — на 16-м месте.

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