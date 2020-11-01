«Тоттенхэм» — «Брайтон»: гол защитника гостей был засчитан после просмотра VAR

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходит в столице Великобритании на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
На 56-й минуте защитник «чаек» Тарик Лампти сровнял счёт в сегодняшней встрече (1:1), пробив в дальний угол из пределов штрафной. Голевую передачу на свой счёт записал полузащитник Паскаль Гросс.
Главный судья встречи Грэм Скотт прибегал к помощи VAR, проверяя нарушение правил гостей несколькими секундами ранее, в итоге засчитав гол «Брайтона».
Последний матч между этими командами в рамках АПЛ состоялся 26 декабря, в 19-м туре АПЛ сезона-2019/2020, и завершился домашней победой «Тоттенхэма» со счётом 2:1.
После 6-го тура «шпоры» набрали 11 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (5) — на 16-м месте. «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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