«Тоттенхэм» — «Брайтон»: первый гол Бэйла после возвращения в АПЛ

В настоящее время в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.



На 73-й минуте нападающий «шпор» Гарет Бэйл забил свой первый гол после возвращения в АПЛ. Валлийцу ассистировал защитник Серхио Регилон, с которым они оба выступали в мадридском «Реале». На данный момент хозяева ведут со счётом 2:1.

Последний матч между этими командами в рамках АПЛ состоялся 26 декабря, в 19-м туре АПЛ сезона-2019/2020, и завершился домашней победой «Тоттенхэма» со счётом 2:1.



После 6-го тура «шпоры» набрали 11 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (5) — на 16-м месте. «Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию этой встречи.